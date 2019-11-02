Hangi oyuncu kariyerinde daha fazla Oscar ödülü kazanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
Hangi oyuncu kariyerinde daha fazla Oscar ödülü kazanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangi oyuncu kariyerinde daha fazla Oscar ödülü kazanmıştır? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Birbirinden zor sorular ile yarışmacıları heyecanlı dakikalar yaşatan yarışma programı hem eğlendiriyor, hem de bilgi veriyor. İşte 2 Kasım Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru
Hangi oyuncu kariyerinde daha fazla Oscar ödülü kazanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangi oyuncu kariyerinde daha fazla Oscar ödülü kazanmıştır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.
A: Al Pacino
B: Robert De Niro
C: Sean Connery
D: Jack Nicholson
Doğru cevap: Jack Nicholson