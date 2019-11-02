Hangi oyuncu kariyerinde daha fazla Oscar ödülü kazanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangi oyuncu kariyerinde daha fazla Oscar ödülü kazanmıştır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.

A: Al Pacino

B: Robert De Niro

C: Sean Connery

D: Jack Nicholson

Doğru cevap: Jack Nicholson