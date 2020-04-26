"Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 25 Nisan Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...



HANGİ OSMANLI PADİŞAHI ŞEHZADEYKEN AMASYA'DA SANCAK BEYLİĞİ YAPMAMIŞTIR?



A: I. Mehmed



B: II. Selim

C: III. Murad

D: II. Bayezid

Doğru cevap: B II. Selim