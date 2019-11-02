Hangi müzik grubunun solistinin lakabı 'Kertenkele Kral'dır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangi müzik grubunun solistinin lakabı 'Kertenkele Kral'dır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.

A: The Doors

B: Ping Floyd

C: Queen

D: Metallica

Doğru cevap: A The Doors