Geri ödeme listesine alınan ilaçlar listesi: Hangi ilaçlar geri ödeme listesine alındı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yapılan düzenleme ile, 4’ü kanser ve epilepsi, 3’ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi. Bu açıklamanın ardından Hangi ilaçlar geri ödeme listesine alındı? sorusunun yanıtı gündeme geldi.

HANGİ İLAÇLAR GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI?



Bakan Selçuk; "4’ü kanser ve epilepsi, 3’ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık” açıklamasında bulundu.

“SGK TARAFINDAN KARŞILANAN YURTİÇİ İLAÇ SAYISI 8.564’E ULAŞTI”

Bakan Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurtiçi ilaç sayısı 8.564’e ulaştı.” açıklamasını yaptı.

Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlardan bazıları şu şekilde:

"2 KANSER İLACI, 2 EPİLEPSİ İLACI, 3 PARKİNSON İLACI, 7 KALP İLACI, 6 DİYABET İLACI, 7 ASTIM – KOAH İLACI”

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, “Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim.” dedi.