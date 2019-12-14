Hangi ikisi anne - oğul değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı!

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangi ikisi anne - oğul değildir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 14 Aralık Cumartesi günü çıkan soru…

Hangi ikisi anne - oğul değildir?

A: Nilüfer Hatun - I. Murad

B: Hürrem Sultan - II. Selim

C: Nurbanu Sultan - III. Murad

D: Kösem Sultan - IV. Mehmed

Doğru cevap: D Kösem Sultan - IV. Mehmed