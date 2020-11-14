Hangi futbol takımı, 1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde ligden düşmekten averajla kurtulan takımlar arasında yer alır?

Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.



HANGİ FUTBOL TAKIMI, 1959'DAN GÜNÜMÜZE DEVAM EDEN SÜPER LİG TARİHİNDE LİGDEN DÜŞMEKTEN AVERAJLA KURTULAN TAKIMLAR ARASINDA YER ALIR?

A: Galatasaray

B: Fenerbahçe

C: Beşiktaş

D: Trabzonspor

Doğru cevap: B Fenerbahçe

Lig tarihinin 17 kezle en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçe, 1980-81 sezonunda küme düşmekten gol averajıyla kurtuldu. Rizespor'un 29 puanla ligden düştüğü sezonda, Fenerbahçe; Altay, Adana Demirspor ve Boluspor ile birlikte aynı puanı toplayarak, gol averajıyla ligde kaldı.

