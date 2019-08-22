Mitolojik hikayelerde geçen hangi dev, Dede Korkut hikayelerinde Basat adlı kahraman tarafından öldürülür? Güven Bana sorusu Mitolojik hikayelerde geçen hangi dev, Dede Korkut hikayelerinde Basat adlı kahraman tarafından öldürülür? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 22 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Prometheus

B: Tepegöz

C: Atlas

D: Kronos

Doğru cevap: Tepegöz