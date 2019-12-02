Hangi bilgi yanlıştır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangi bilgi yanlıştır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 2 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…

Hangi bilgi yanlıştır?

A: Güney Kutup Noktası Antartika'dadır

B: İnsan kendisini gıdıklayamaz

C: Ay'da sönmüş volkanlar vardır

D: Arılar birbirlerini sokabilirler

Doğru cevap: B İnsan kendisini gıdıklayamaz