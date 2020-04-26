Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir?
"Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Yayın hayatına uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam eden Kim Milyoner Olmak İster birbirinden zor sorularla izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
"Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 25 Nisan Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...
HANGİ BESTEKAR VALS KRALI OLARAK BİLİNİR?
A: Johan Strauss II
B: Giuseppe Verdi
C: Johann Sebastian Bach
D: Richard Wagner
Doğru cevap: A Johan Strauss II