"Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 25 Nisan Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...



HANGİ BESTEKAR VALS KRALI OLARAK BİLİNİR?



A: Johan Strauss II



B: Giuseppe Verdi

C: Johann Sebastian Bach

D: Richard Wagner

Doğru cevap: A Johan Strauss II