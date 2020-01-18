Hangi adda bir yemek vardır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı!

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangi adda bir yemek vardır? Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 18 Ocak Cumartesi günü çıkan soru…

Hangi adda bir yemek vardır?

A: Cırtımcırt

B: Pırtımpırt

C: Tırtımtırt

D: Zırtımzırt

Doğru cevap: B Pırtımpırt

Pırtımpırt veya kirtimburt, Kayseri'nin Develi ilçesine ait bir ev yemeğidir. Taze asma yapraklarının parçalanıp tencerede pişirilmesiyle ortaya çıkan hafif ekşili tat, yemeği diğer yeşil yaprak yemeklerinden ayırır.