Hangi adda bir tarım aracı vardır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı!

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangi adda bir tarım aracı vardır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 16 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…

Hangi adda bir tarım aracı vardır?

A: Gelberi

B: Gitöte

C: Kaçkaç

D: Döngel

Doğru cevap: A Gelberi