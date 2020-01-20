Hangi adda bir hayvan yoktur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı!

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 20 Ocak Pazartesi günü çıkan soru…

A: Fındık Kurdu

B: Fındık Faresi

C: Fındık Biti

D: Fındık Piresi

Doğru cevap: D Fındık Piresi