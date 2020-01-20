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  3. Hangi adda bir hayvan yoktur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı!

Hangi adda bir hayvan yoktur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı!

Hangi adda bir hayvan yoktur" Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı!

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangi adda bir hayvan yoktur? Ekranların vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. Cevabı merak edenler ise soruyu internet üzerinden aratıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 20 Ocak Pazartesi günü çıkan soru…

A: Fındık Kurdu

B: Fındık Faresi

C: Fındık Biti

D: Fındık Piresi

Doğru cevap: D Fındık Piresi

 


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