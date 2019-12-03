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Fatih Altaylı canlı yayını terk etti

Fatih Altaylı canlı yayını terk etti

Spor konuşulan programda moderatörün sorusu Fatih Altaylı'yı kızdırdı. Yaşanan gerilimin ardından Altaylı canlı yayını terk etti.

Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde HaberTürk ekranlarında yayınlanan Spor Saati programında yaşanan gerilimin ardından Fatih Altaylı canlı yayını terk etti.

Programda, Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasında Ömer Bayram'ın rakibine yaptığı hareket tartışılırken Fatih Altaylı verilen sarı kartın doğru olduğunu ifade etti.

Altaylı'nın yorumunun ardından moderatör Sarıoğlu'nun ''Aynı hareketi Emre Belözoğlu yapsaydı yorumunuz ne olurdu?'' şeklindeki soru Altaylı'yı çok sinirlendirdi.

CANLI YAYINI TERK ETTİ

Sorunun kendisine hakaret olduğunu iddia eden Altaylı "Kim olsa aynı yorumu yaparım. Ben ahlaksız bir adam değilim. Bana yaptığın saygısızlıktır. Siz konuşun, ben gidiyorum." şeklinde tepki verdi.

Altaylı daha sonra ise canlı yayını terk etti. Rejinin reklam arası verme tavsiyesini geri çeviren Sarıoğlu programa devam etti.


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