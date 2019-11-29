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  3. Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı

CNN Türk ekranlarında Gece Görüşü programını sunan Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan katılımcılardan Ömer Lütfü Avşar, Hande Fırat'ın rahatsızlık geçirdiğini ve durumunun şuanda iyi olduğunu açıkladı.

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programının moderatörü Hande Fırat'ın rahatsızlığından dolayı program yarıda kesildi.

Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü'nde Türkiye gündemini değerlendirmek üzere bu haftaki konuklar Ali Haydar Fırat, Ömer Lütfü Avşar, Ali Rıza Güder, Zafer Şahin, Metin Özkan ve Nebi Miş oldu.

HANDE FIRAT'IN RAHATSIZLIĞINDAN DOLAYI PROGRAM YARIDA KESİLDİ

Cumhurbaşkanlığı görev süresi ile ilgili tartışma sırasında yayına telefonla bağlanan Prof. Dr. Ersan Şen'in açıklama yaptığı sırada rejiye "Reklama gidelim" dedikten sonra programa tekrar giriş yapılmadı. Gece haberlerinin sunucusu Hande Fırat'ın rahatsızlığından dolayı programın yarıda kesildiğini ifade etti.

"HANDE FIRAT'IN DURUMU İYİ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan katılımcılardan Ömer Lütfü Avşar, Hande Fırat'ın rahatsızlık geçirdiğini, Fırat'ın durumunun şuanda iyi olduğunu açıkladı.


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