Hamit Altıntop yapı firmasına 'ayıplı mal' davası

Galatasaray'ın eski topçusu Hamit Altıntop, villasına tadilat yaptırmak isteyince başına gelmeyen kalmadı. Altıntop, İstanbul Kemerköy'deki lüks villasının inşaatı için 2016 yılında Park Ahşap Ürünleri Şirketi'yle 2 milyon 234 bin euroya anlaştı. Ancak villa kendisine eksik ve ayıplı teslim edilince başka bir şirketle 1 milyon 632 bin liralık yeni bir anlaşma yaptı.

'ŞİMDİLİK 10 BİN EURO'

Bu miktarın sözleşme bedelinden düşülmesini isteyen Altıntop, yapı şirketine dava açtı. Dilekçede tarafların sözlü anlaşma yaptıkları vurgulandı. Avukat Mehmet Rahmi Kadıoğlu, bir buçuk yılın sonunda evin müvekkiline kusurlu teslim edildiğini belirterek, "Villanın 9 ayrı noktasında eksiklik çıktı. Ayrıca garaj olması gerekenden yüksek yapılmış. Altıntop, garajı yıktırarak yeniden yaptırmak zorunda kaldı. Su kaçağı nedeniyle yeniden imalat yapıldı. Şimdilik 10 bin euro ile 10 bin liranın davalıdan tahsilini istiyoruz" ifadesini kullandı.