Hamburgercideki torbacı, çocuğun hayatını kararttı

İstanbul Sarıyer’de karakola sığınan Ş.K. (16) adlı liseli kız, uyuşturucu kullandığı için amcası tarafından darp edildiğini söyledi. Küçük kız, psikolog eşliğinde Çocuk Şube ekiplerine ifade verdi. Geçen yaz okulların tatil olduğu dönemde bir hamburgercide tanıştığı E.B.’nin kendisini hafta sonu denize davet etmesi üzerine Kilyos’a gittiğini söyledi.

8 KİŞİDEN 4’Ü TUTUKLANDI

E.B.’nin yanında yaşça büyük Ertuğrul Y. ile Berkay B.’nin de bulunduğunu söyleyen Ş.K., “Uyuşturucu kullanıyorlardı. Bana da içirdiler, bayılmışım” dedi. E.B.’nin istismarına uğrarken diğer 2 kişinin de olayı görüntülediğini belirten küçük kız, sürekli tehdit edilerek cinsel birlikteliğe zorlandığını öne sürdü. Madde bağımlısı haline gelen Ş.K.’nin uyuşturucu karşılığında Bora A., Hakan K., ve Volkan D. tarafından da istismar edildiği öğrenildi. Ş.K’yi uyuşturucu batağına sürükleyen ve istismarda bulunan 8 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.B., Bora A., Hakan K. ve Volkan D. tutuklandı. Ş.K. ise devlet korumasına alındı.

HER BİRİ SUÇ MAKİNESİ

Zanlıların yakalanması için yapılan baskınlarda 3 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız silah, 2 parçalanmış halde tabanca, 52 fişek, 1 hassas terazi ve 23 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 8 zanlının uyuşturucu ticereti yapmak, yaralama, yağma ve tehdit suçlarından sabıkası olduğu ortaya çıktı.