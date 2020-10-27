Haluk Bayraktar'dan SİHA paylaşımı: Hedef kalan yüzde 7

BAYKAR Savunma Genel Müdürü ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından Türkiye'ye yönelik bazı savunma sanayii ürünlerinde ihracat lisanslarını askıya alınması kararı sonrası Kanada'ya cevap niteliğinde bir paylaşımında bulundu.

Sadece 10 yıl önce ABD Senatosu Predator SİHA’yı parasıyla bile vermedi.



Bugün %93 yerlilik ve HİÇBİR KRİTİK PARÇADA BAĞIMLI OLMAKSIZIN dünyaya ihraç ettiğimiz en ileri teknoloji SİHA’lara sahibiz.



Şimdi hedef kalan %7...



Durmak yok!#MilliTeknolojiHamlesi bunun için var. ���� pic.twitter.com/9J3rNuGxzz — Haluk Bayraktar (@haluk) October 26, 2020

KALAN HEDEF YÜZDE 7

Bayraktar, hiçbir kritik parçada bağımlı olmaksızın yüzde yüz yerlilik ile SİHA üretimine kalan hedefin yüzde 7 olduğunu açıklayarak "Durmak yok! Milli Teknoloji Hamlesi bunun için var" mesajını verdi.

ABD PARASIYLA BİLE VERMEMİŞTİ

Haluk Bayraktar 10 yıl önce ABD Senatosunun Predator SİHA’yı parasıyla bile vermediğini belirtti.

SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI