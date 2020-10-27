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  • Haluk Bayraktar'dan SİHA paylaşımı: Hedef kalan yüzde 7
27 Ekim 2020 Salı 10:45 | Son Güncelleme:

Haluk Bayraktar'dan SİHA paylaşımı: Hedef kalan yüzde 7

Haluk Bayraktar'dan SİHA paylaşımı: Hedef kalan yüzde 7

Kanada'ya, Türkiye'ye yönelik bazı savunma sanayii ürünlerinde ihracat lisanslarının askıya alınması kararı sonrası Haluk Bayraktar cevap niteliğinde bir paylaşımda bulundu. Türkiye'nin günümüzde hiçbir kritik parçada bağımlı olmaksızın yüzde yüz yerlilik ile SİHA üretimine kalan hedefin yüzde 7 olduğunu açıklayan Bayraktar, "Durmak yok! Milli Teknoloji Hamlesi bunun için var" mesajını verdi.

BAYKAR Savunma Genel Müdürü ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından Türkiye'ye yönelik bazı savunma sanayii ürünlerinde ihracat lisanslarını askıya alınması kararı sonrası Kanada'ya cevap niteliğinde bir paylaşımında bulundu.

KALAN HEDEF YÜZDE 7

Bayraktar, hiçbir kritik parçada bağımlı olmaksızın yüzde yüz yerlilik ile SİHA üretimine kalan hedefin yüzde 7 olduğunu açıklayarak "Durmak yok! Milli Teknoloji Hamlesi bunun için var" mesajını verdi.

ABD PARASIYLA BİLE VERMEMİŞTİ

Haluk Bayraktar 10 yıl önce ABD Senatosunun Predator SİHA’yı parasıyla bile vermediğini belirtti.

SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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