'Halkımızı teröristlerin elinden kurtaracağız'

BÜLENT ŞANLIKAN / HABER MERKEZİ

Suriye Milli Ordusu’nun Özel Kuvvetler Tümeni olarak bilinen Hamza Tümeni’nin komutanı Seyf Ebubekir Polat, AKŞAM’a konuştu. PKK’lıların büyük panik içinde olduğunu belirten Polat, ”Sivil giyimliler, halkın arasına saklanıyorlar ve mazlum yerel halkı zorla canlı kalkan olarak kullanmaya çalışıyorlar. Şu anda PKK sivil halkı özellikle de 18 yaşından küçük çocukları zorla silah altına alıyor” diyerek şunları kaydetti: “Ne yaparlarsa yapsınlar artık sonları yaklaştı. Halkımız merak etmesin, onları bu vahşi terör örgütünün elinden kurtaracağız. Güvenli bölge tesis edeceğiz. Bu vesileyle Suriyelilerin yurtlarına dönmelerini sağlayacağız.”

TSK’DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK

“Milli Ordu olarak Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda büyük tecrübe kazandık. Ayrıca TSK ile hareket etmek bize sahada çok şey öğretti ve büyük bir birikim kazandırdı. Sivil/masum kişiler ile harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar ve altyapı tesisleri asla hedefimiz değil. Ayrıca ABD’nin rasyonel davranacağını bir terör örgütü için uzunca bir süredir stratejik ortağı ve NATO müttefiki olan Türkiye’yi kaybetmeyi göze alamayacağını düşünüyorum.”