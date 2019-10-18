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  3. Halkapınar'da yük treni raydan çıktı

Halkapınar'da yük treni raydan çıktı

Halkapınar'da yük treni raydan çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde yük treni raydan çıktı.

Akşam saatlerinde Alsancak Limanı'ndan yüklenen 7 vagonlu tren, Halkapınar bölgesi Şehitler Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan olmadı, seferlerde de aksama yaşanmadı.

TCDD yetkilileri ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Şehitler Caddesi geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Yük treninin vinç yardımıyla kaldırılacağı öğrenildi.  (AA)

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