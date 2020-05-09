Halka açık alanlara yeni temizlik kriterleri

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rehberde yeni temizlik kriterleri şöyle:

• Uçak, tren, otobüs, metro ve dolmuş gibi toplu ulaşım araçları, günde en az 8 saatte bir su ve deterjanla temizlenecek.

• Okul, otel, gündüz bakımevi, işyeri gibi hastane dışı tesislerde bulunan bir kişinin virüs kapması halinde, bulunduğu alanlara giriş kısıtlanacak.

• Sık el değen yüzeyler, çalışma alanları ve eşyalar, klor veya çamaşır suyuyla temizlenecek.

• Halka açık tuvalet ve lavabolar sık temizlenecek, temizlik kontrolleri kayıt altına alınacak.

BU UYARILARA DİKKAT!



• Toz çıkaran fırça kullanılmayacak.

• Yerler su ve deterjanla temizlenecek.

• Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak.

• Deterjan ile dezenfektan birbirine karıştırılmayacak.