Halka açık alanlara yeni temizlik kriterleri
Sağlık Bakanlığı, normalleşme sürecinde halka açık alanlarda alınacak tedbirler için Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda rehber hazırladı.
Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rehberde yeni temizlik kriterleri şöyle:
• Uçak, tren, otobüs, metro ve dolmuş gibi toplu ulaşım araçları, günde en az 8 saatte bir su ve deterjanla temizlenecek.
• Okul, otel, gündüz bakımevi, işyeri gibi hastane dışı tesislerde bulunan bir kişinin virüs kapması halinde, bulunduğu alanlara giriş kısıtlanacak.
• Sık el değen yüzeyler, çalışma alanları ve eşyalar, klor veya çamaşır suyuyla temizlenecek.
• Halka açık tuvalet ve lavabolar sık temizlenecek, temizlik kontrolleri kayıt altına alınacak.
BU UYARILARA DİKKAT!
• Toz çıkaran fırça kullanılmayacak.
• Yerler su ve deterjanla temizlenecek.
• Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak.
• Deterjan ile dezenfektan birbirine karıştırılmayacak.