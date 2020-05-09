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Halka açık alanlara yeni temizlik kriterleri

Halka açık alanlara yeni temizlik kriterleri

Sağlık Bakanlığı, normalleşme sürecinde halka açık alanlarda alınacak tedbirler için Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda rehber hazırladı.

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rehberde yeni temizlik kriterleri şöyle:

• Uçak, tren, otobüs, metro ve dolmuş gibi toplu ulaşım araçları, günde en az 8 saatte bir su ve deterjanla temizlenecek.

• Okul, otel, gündüz bakımevi, işyeri gibi hastane dışı tesislerde bulunan bir kişinin virüs kapması halinde, bulunduğu alanlara giriş kısıtlanacak.

• Sık el değen yüzeyler, çalışma alanları ve eşyalar, klor veya çamaşır suyuyla temizlenecek.

• Halka açık tuvalet ve lavabolar sık temizlenecek, temizlik kontrolleri kayıt altına alınacak.

BU UYARILARA DİKKAT!

• Toz çıkaran fırça kullanılmayacak.

• Yerler su ve deterjanla temizlenecek.

• Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak.

• Deterjan ile dezenfektan birbirine karıştırılmayacak. 


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