Halk TV'de 28 Şubat rüzgarları: CHP'li Fikri Sağlar'dan başörtülüler hakkında nefret söylemi
CHP'li Fikri Sağlar, Halk TV ekranlarında başörtüsü düşmanlığı yaptı. Başörtülülere karşı ayrıştırıcı ve nefret söylemi içeren bir dil kullanan Sağlar, “Türbanlı bir hâkimin benim haklarımı koruyacağı konusunda kuşkum var.” dedi. Söz konusu skandal ifadelere tepki yağdı.
Uzun yıllar boyunca CHP’de bakanlık yapmış olan Durmuş Fikri Sağlar, Halk TV’de katıldığı bir programda başörtülülerle ilgili nefret söylemi ve ayrımcılık içeren skandal söylemlerde bulundu.
Başörtülüler hakkında “Kendimden söylemek istiyorum ben yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var.” diyen Fikri Sağlar’a tepki yağdı.
"Almanya veya ABD’de olsa tarihin en dar kafalı ırkçısı olarak ülke gündeminde kalır""Fikri Sağlar’ın cümlelerindeki “türbanlı hâkim” kelimelerini Almanya’da “kippa giyen hâkim” veya ABD’de “siyahi hâkim” diye değiştirip söyleyen tarihin en dar kafalı ırkçısı olarak ülke gündemine oturur, bir sene de o gündemde kalır."
"Türkiye'deki İslamofobi merkezleri iş başında"
"Bu zihniyetin başörtüsü ve dindarlarla sorunu bitmez"
"Bitmez bu zihniyetin başörtüsü ile dindarlar ile sorunları bitmez. Bunun aksini birisi söylese başı açık bir hâkimin adaletinde kuşkum var dese (ki yanlış) linç ederler."
• "Kendimden söylemek istiyorum ben yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var."