Halk TV'de 28 Şubat rüzgarları: CHP'li Fikri Sağlar'dan başörtülüler hakkında nefret söylemi

Uzun yıllar boyunca CHP’de bakanlık yapmış olan Durmuş Fikri Sağlar, Halk TV’de katıldığı bir programda başörtülülerle ilgili nefret söylemi ve ayrımcılık içeren skandal söylemlerde bulundu.

Başörtülüler hakkında “Kendimden söylemek istiyorum ben yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var.” diyen Fikri Sağlar’a tepki yağdı.

"Almanya veya ABD’de olsa tarihin en dar kafalı ırkçısı olarak ülke gündeminde kalır"

"Fikri Sağlar’ın cümlelerindeki “türbanlı hâkim” kelimelerini Almanya’da “kippa giyen hâkim” veya ABD’de “siyahi hâkim” diye değiştirip söyleyen tarihin en dar kafalı ırkçısı olarak ülke gündemine oturur, bir sene de o gündemde kalır."

"Türkiye'deki İslamofobi merkezleri iş başında"

"Bu zihniyetin başörtüsü ve dindarlarla sorunu bitmez"

"Bitmez bu zihniyetin başörtüsü ile dindarlar ile sorunları bitmez. Bunun aksini birisi söylese başı açık bir hâkimin adaletinde kuşkum var dese (ki yanlış) linç ederler."

Haberin Özeti

CHP'li, Halk TV'derüzgârları estirdi. Başörtülüler hakkındadolu skandal ifadeler kullanan Fikri Sağlar'a tepki yağdı.