Halk TV, İslam'ı hedef alan Fransa'yı savundu: Erdoğan Macron'a karşı gelmemeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı hedef alan sözleri ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaretleri, İslam ülkelerinde büyük tepki çekerken en büyük tepki ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. "Bu Macron denilen zatın Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir" çıkışını yapan Erdoğan'ın sözleri büyük destek görürken, Halk TV'de bu sözler eleştirildi.

"TEK KARŞI GELEN ÜLKE TÜRKİYE, KARŞI GELMEMELİYİZ"

Halk TV'de yayınlanan programda tepki çeken ifadeler kullanan Ayşenur Arslan, Türkiye'nin Fransa mallarını boykot etme kararını eleştirdi.

Arslan, Türkiye'nin Fransa'ya karşı ses çıkaran tek ülke olduğunun altını çizdi, ekonomik sıkıntı yaşamamak için karşı gelinmemesini istedi.

"BUNU NASIL GÖZE ALIYORSUNUZ"

Arslan, hakaret karikatürleri sonrası boykot çağrısına "O karikatürler her şey çok çirkin olabilir. Ama siz bunun karşılığında İslam aleminden ses çıkartan tek ülke olup ekonominizi daha da sıkıntıya sokmayı nasıl göze alıyorsunuz canım, nasıl göze alıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.