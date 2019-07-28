Bakan Koca'dan halk ozanı Engin Nurşani'nin tedavisine destek

Ünlü halk ozanı Aşık Ali Nurşani kendisi gibi kansere yakalanan oğlu Nurşani için sevenlerinden yardım çağrısında bulunmuştu. Ali Nurşani’nin oğlu için yardım çağrısı yaptığı video sosyal medyada gündem oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nurşani’nin çağrısına kayıtsız kalmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsmail Saymaz’ın Twitter üzerinden kendisini etiketleyerek paylaştığı “Lütfen, halk aşığımıza sahip çıkalım” mesajına yanıt verdi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Koca, paylaşımında “Değerli halk ozanımız için gerekli işlemler bakanlığımızca başlatılmıştır. Hassasiyetinize ve halkımızın ozanımız için verdiği desteğe ayrıca teşekkür ederim.” İfadeleriyle Engin Nurşani için harekete geçildiğini duyurdu.

NURŞANİ'NİN YARDIM ÇAĞRISI

Aşık Ali Nurşani sosyal medya üzerinden

"Değerli canlar. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı sizin herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var. Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Gün geldi sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var. Baba olarak buna ihtiyacım var. Başka bir dileğim yok. Sizleri çok seviyorum."

sözleriyle sevenlerinden yardım istemişti.

(AA)

ENGİN NURŞANİ KİMDİR?

Asıl ismi Engin Ayhan olup (1980) yılında Almanya'nın Krefeld şehrinde doğmuştur. Özgün Türk Halk müziği sanatçısıdır, halk arasındaki deyimiyle bir ozandır.

Babası yine bir ozan olan Aşık Ali Nurşani'dir, küçük yaşlardan itibaren babasından müzik eğitimi almış beraber konserlerine katılmıştır. 2003 yılında çıkardığı ilk Albümü 'Adına bir çizik çektim' ile profesyonel müzik hayatına adım atmıştır. Bu albümü çıkarmadan önce babası Ali Nurşani karşı çıkmış bunun üzerine Engin Nurşani gizlice İstanbul'a giderek muzik studyosunda deneme yapmış, sesini beğenilmesi ile ilk albüm çalışmalarına başlanmıştır. Ali Nurşani bu olaydan sonra engel olmamış hatta destek olmuştur, başlarda karşı çıkma sebebi ise uzun yıllarını verdiği muzik dünyasında gördüğü vefasızlığın Engin Nurşani'nin de başına gelmesini istemeyişidir daha sonra Engin Nurşani'nin albümlerinde şiir okumuştur. (Oğul, Bülbül)

Şimdiye kadar toplam dört albüm çıkarmıştır.

Tarih sıralamalı liste :

Adına çizik çektim - Temmuz 2003

Mutlu musun - Temmuz 2005

Sen nefsine köle oldun - Kasım 2007

Gözün aydın - Ekim 2012

2008 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir kafe'nin açılışını yaptıktan sonra Gaziantep'e geri dönerken Arkadaşının kullandığı araç, Göksun - Kahramanmaraş kara yolu Püren Tüneli girişinde aşırı hız ve dikkatsizlik yüzünden şarampole yuvarlandı. Kazadan sonra bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra tekrar sağlığına kavuşan sanatçı müzik hayatına devam etmektedir.

AŞIK ALİ NURŞANİ KİMDİR?

1959 yılında İslahiye'nin Keferdiz (şimdiki adı Sakçagözü) köyünde doğdu. Asıl adı Ali Ayhan'dır.

Köyüne gelip giden aşıklardan etkilenerek 10 yaşlarında bağlama çalmaya başladı. Ayrıca bağlama öğrenmesinde babasının da etkisi ve yardımı oldu.

1972-73 yıllarından itibaren şiir yazmaya da başlayan Aşık Nurşani, daha sonra Aşık Mahzuni ve başka birçok aşıkla birlikte çeşitli turnelere katıldı. İlk plağını aynı yıllarda doldurdu.

Aslında mahlas olarak kendisine verilen Hürşani, yanlışlıkla ilk plağına Nurşani olarak yazıldı ve öyle de kaldı.

1979 yılında yine Aşık Mahzuni'yle birlikte konser vermek üzere gittiği Almanya'ya yerleşti.

Şiirlerinde toplumsal sorunlardan sevgiye hemen her türlü konuyu işleyen Aşık Nurşani, ayrıca Barak ağzı türkülerden deyişlere dek her türküyü yorumlayan sanatçılardan biri olarak bilinir.

500 kadar şiirinden yaklaşık 120 kadarını besteleyen Aşık Nurşani’nin türküleri çeşitli sanatçılar tarafından da okunmaktadır. Özellikle Nurşani'nin geçirdiği hastalık nedeniyle son yıllarda sesinin kısılması üzerine oğlu Engin Nurşani tam bir Nurşani yorumcusu olarak devam etmektedir.

Bugüne dek çeşitli biçimlerde 35 kadar albümü çıkan Aşık Nurşani’nin şiirlerinin bir bölümünü topladığı yayına hazır bir kitap çalışması bulunmaktadır.