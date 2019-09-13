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  3. Halk Ekmek'teki yüzde 40 zam fırıncıları harekete geçirdi

Halk Ekmek'teki yüzde 40 zam fırıncıları harekete geçirdi

Halk Ekmek'teki yüzde 40 zam fırıncıları harekete geçirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'in, tarifeye ortalama yüzde 40 zam yapmasının ardından, İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası da yüzde 20 zam talebinde bulundu. Vatandaşlar zammın fırınlara da yansıyacağını düşünüyor.

İBB iştiraki Halk Ekmek'te poşetli ürünler yüzde 40'a varan oranlarda zamlandı. İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul'da hayatın diğer illerden daha pahalı olduğunu belirterek, “Ekmek fiyatının da diğer illere göre daha farklı olması gerekiyor. An itibariyle 200 gram ekmeği 1 lira 25 kuruştan satıyoruz. Fakat bu fiyat bizi kurtarmıyor. Bunun 200 gram 1.5 lira olması talebimiz var. Yönetimimizle böyle bir karar aldık. Maliyetlerimizi yaptık ve yetkililere sunduk. 200 gram ekmeğin 1.5 liradan satılmasını istiyoruz" dedi.

Yüzde 20 zam talebi

Çetin, “Yüzde 20 gibi bir zam talebimiz var" şeklinde konuştu.

Erdoğan Çetin, İstanbul Halk Ekmek'in zammını da eleştirerek, “Vatandaşımız tabi ki haklı ama fırıncı esnafımızda şu anda çok sıkıntılı. Diğer ürünlere yüzde 40'a yakın yani ambalajlı ve paketli ürünlere zam yapıldı. Bir tarafta yüzde 40 zam yapılıyor, diğer tarafta aynı fiyat devam ettiriliyorsa bize göre bu tamamen siyasi bir durumdur" diye konuştu.

"Fırındaki fiyatları da etkiler"

Tüketiciler, Halk Ekmek'e gelen zammın ardında, fiyatların fırınlara da yansıyacağı kanaatinde. Halk Ekmek bayisinden ekmek alan Nuri Karamemiş "Halk Ekmek bütün hepsine zam yaptı, normal ekmeğe zam yapmadı. Fırından aldığımız ekmeğin fiyatını etkiler" diye konuştu. Bir başka kişi de "Bunun fiyatı yükselince o da yükselir" dedi. Muzaffer Sönmez de, ekmek aldıktan sonra, "Halk Ekmek'i kar etmek için alıyoruz, bu zamlanınca diğeri de zamlanır elbet" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise Halk Ekmek'in normal ve kepekli ekmek dışındaki ürünlere yüzde 40 zam yapılmasıyla ilgili gösterilen tepkilerin ardından henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

DHA

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