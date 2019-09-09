Halit Ayar cinayetinde şoke eden görüntüler ortaya çıktı! Canilerden isyan ettiren ifade

İstanbul Beyoğlu’nda önceki akşam İstiklal Caddesi’ndeki tramvay durağında bekleyen Halit Ayar, kendisinden para isteyen kişilerce bıçaklanarak öldürülmüştü.

Soruşturma kapsamında yakalanan Emrah Y. ile Erhan K., mahkemece tutuklandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan Ayar için dün Emirgan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Aynı saldırıda yaralanan Halit Ayar’ın arkadaşı Sinan Nalçacı da tekerlekli sandalyeyle cenazeya katıldı.

İKİSİ DE SUÇ MAKİNESİ

Emniyette sorguya alınan katillerden Emrah Y. ile ilgili detay şok etti. Sabah'ın haberine göre, Emrah Y.'nin gasp suçundan 2016'da 10 yıl hapis cezası aldığı ve kaldığı Kırklareli Cezaevi'nden özel bir mazeret nedeniyle izin aldığı, cinayeti de izinli olduğu sırada işlediği ortaya çıktı.

Emrah Y.'nin çoğu gasptan 21 adet, Erkan K.'nin ise 19 ayrı suç kaydının olduğu bilgisine ulaşıldı. Emrah Y., sorgusunda, "Cezaevinden izinli olarak çıkmıştım. Arkadaşım Erkan'la Taksim'e bir bara eğlenmeye gittik. Paramız bitmişti. Durakta gençleri gördük. Bize iki bira almalarını istedik. 'Biz niye bira alalım' dediler. Bunun üzerine, 'O zaman para verin, biz kendimiz alalım' dedik. Buna da karşı çıkınca aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçağımı çıkartarak salladım." dediği öne sürüldü. Gençlere kırık şişe parçalarıyla saldırdığı belirlenen Erkan K. de benzer yönde ifade verdi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

Halit Ayar'ın öldürülme anlarının olduğu güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ayar'ın önce katilleri ile tartıştığı daha sonra ise koşarak kaçmaya çalıştığı anlar yer alıyor.





TÜRKİYE’Yİ YASAN BOĞAN HALİT AYAR CİNAYETİ

Babası emekli polis, annesi ev hanımı olan Halit Ayar, İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olmuştu. ENKA Spor Kulübü’nde lisanslı yüzücüydü. Yabancı dil sınavının ardından Almanya’da yüksek lisansa başlayacaktı. Eğitim için Kanada’ya gidecek olan bir arkadaşlarını uğurlamak istediler.

Korkunç olay İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Halit Ayar, önceki gece iki arkadaşıyla buluşarak Taksim'e gitti. Üç genç, gecenin ilerleyen saatlerinde İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvayın tünel durağında banktayken yanlarına bir grup geldi. Bu kişiler, Ayar ile arkadaşlarından para istedi. Para isteğine olumsuz yanıt veren Halit Ayar ile iki arkadaşı banktan kalkarak uzaklaşmak istedi. Bu sırada, grup içerisinden iki kişi yanlarında bulunan bıçaklarla üç arkadaşa saldırdı. Saldırıda, Halit Ayar göğsünden, Sinan adlı arkadaşı ise kol ve bacağından yaralandı. Caniler olayın ardından yaya olarak kaçtı.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI: BIÇAK, KIRIK ŞİŞE...

Görgü tanığı bir kişi olayı şöyle anlattı: