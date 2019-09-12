Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7636
  • 6,3509
  • 276.673
  • 101922
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Halisdemir'in yeğeni de kahramanlık yapıp gitti

Halisdemir'in yeğeni de kahramanlık yapıp gitti

Halisdemir'in yeğeni de kahramanlık yapıp gitti

FETÖ’nün hain darbe girişiminin engellenmesine büyük katkısı olan ve demokrasinin simgesi haline gelen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in yeğeni Halil Halisdemir de kahramanlık yaparken yaşamını yitirdi.

TEREDDÜT BİLE ETMEDİ

TIR şoförlüğü yapan Halil Halisdemir, Bursa Mudanya’da denizde boğulmak üzere olan bir genci kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Mudanya’da bulunan 3 çocuk babası Halil Halisdemir, denizde bir gencin çırpınmaya başladığını gördü. 1 dakika bile tereddüt etmeyen Halisdemir, hemen denize atladı ve gence doğru yüzdü. Büyük çaba sonucu genci kurtarmayı başaran Halisdemir, kendisini kurtaramadı. Gözden kaybolan Halil Halisdemir, boğularak hayatını kaybetti. Niğde Çukurca’da toprağa verilen Halisdemir’in yakınları büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarıyla Halisdemir’i son yolculuğuna uğurlayan yakınları ve arkadaşları, “Kahramanlık genlerinde var” yorumunu yaptı. 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Zirveye çıkmak kolay olmadı'
Norm Ender Ben Fero'yu geçebilecek mi?
Hilal Altınbilek'ten veda pozu
Geçen ay boşanmışlardı... Flaş hamle!
Sanatçılardan Diyarbakır annelerine destek
<p>İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu´ndaki törenle 6 Eylül’de k

Yer: İzmir Enternasyonel Fuarı... ´Bu Sene Daha Keyifli´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul Havalimanı'nda 355 metre yılan derisi yakalandı

Bu besinleri yiyen çocukların boyu daha çabuk uzuyor!