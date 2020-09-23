Halil Sezai'nin avukatları, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti

İstanbul Tuzla'da 67 yaşındaki yaşlı komşusunu darp ettiği gerekçesiyle “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanan Halil Sezai’nin avukatı tutuklama kararına itiraz etti.

İHA'nın haberine göre 15 Eylül’de 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai'nin avukatı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etti.

MAHKEME KARAR VERECEK

Halil Sezai hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesini talep etti. Mahkemenin avukatın talebini değerlendirerek tahliyesine veya tutukluluğunun devamına yönelik karar vermesi bekleniyor.