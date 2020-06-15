Haliç'teki yürekleri sızlatan görüntüler sonrası harekete geçildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Haliç’in son görüntülerinin içler acısı olduğunu belirterek “Haliç’teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor. Biz üniversitelerimizin de işbirliği ile mevcut bölgedeki kirliliği sebebini araştırıyoruz; Çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz” demişti.

Konuyla ilgili harekete geçen bakanlık, Haliç çeşitli noktalarından su numunesi aldı. Numuneler bakanlığın yetkilendirdiği laboratuvarlarda incelenecek.

(DHA)