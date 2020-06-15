15 Haziran 2020 Pazartesi 14:03 | Son Güncelleme:
Haliç'teki yürekleri sızlatan görüntüler sonrası harekete geçildi
Haliç'in son haftalardaki içler acısı görüntülerinin ardından harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'nden ekipler, incelemek üzere Haliç'in çeşitli noktalarından su numunesi aldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Haliç’in son görüntülerinin içler acısı olduğunu belirterek “Haliç’teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor. Biz üniversitelerimizin de işbirliği ile mevcut bölgedeki kirliliği sebebini araştırıyoruz; Çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz” demişti.
Konuyla ilgili harekete geçen bakanlık, Haliç çeşitli noktalarından su numunesi aldı. Numuneler bakanlığın yetkilendirdiği laboratuvarlarda incelenecek.
(DHA)