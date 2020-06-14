'Haliç'i kimsenin inisiyatifine bırakmayız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yaylası, Yenileme ve Dönüşüm Alanı’nda incelemelerde bulundu. Kurum, “Burayı bir dünya merkezi haline getirecek, dünyada isminden söz ettirecek, burada çok güzel organizasyonların yapılacağı, bu doğal güzellikleri vatandaşlarımızın faydalanacağı bir projeyi yürütüyoruz” dedi. Haliç’teki kirlilik tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Kurum, şunları söyledi:

İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

“Haliç’teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ki hakikaten belediye başkanı olduğu dönemde Haliç’i gezilir, etrafında yürünebilir, oturabilir hale getirdi. Üniversitelerimizin de işbirliğiyle mevcut bölgedeki kirliliğin sebebini araştırıyoruz. Aynı Riva Deresi’nde olduğu gibi. Çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz. Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğundaki alanda, yapması gereken yatırımları yapması çok önem arz ediyor. Kendisinin bakanlığımızdan bir isteği, yardım talebi varsa da işbirliğine hazırız. Tertemiz bıraktığımız Haliç’i yine tertemiz gelecek nesillere teslim etmek istiyoruz.” Bakan Kurum, şöyle devam etti:

GEREKENLERİ YAPARIZ

“Belediyemizin gücünün yetmediği yerde de her türlü yardımı yaparak, Haliç’i temiz tutmak durumundayız. Belediyemiz bu noktada bir yatırım yapmama sürecine girerse de Riva’da söylediğimiz gibi, Haliç’i kimsenin inisiyatifine bırakmaz, gerekli yatırımları yapmak için hep birlikte seferber oluruz. Yapılacak tespitleri bekleyelim görelim. O tespitler neticesinde inşallah süreci yürütürüz.”

1750 ARAÇLIK YERALTI OTOPARKI



Ayder’de otopark sorunun da çözüleceğine işaret eden Bakan Kurum, sözlerini şöyle devam etti: “Termal otelimiz yapı anlamında eskimiş. Onun yapımına ilişkin ihalemizi, yer tespitini yaptık. Önümüzdeki yıl tamamlayıp hizmete açacağız. Ayder’de çok ciddi bir otopark problemimiz vardı. Yaklaşık 1750 araçlık kapalı, yerin altında bir otopark inşa ediyoruz.”



AYDER’DE 50 MİLYON LİRALIK PROJENİN İLK ETABI AÇILIYOR



Ayder'de hiçbir yapılaşmaya müsaade edilmeyeceğini belirten Bakan Kurum, şunları söyledi: “Proje çerçevesinde geçen yıl hem kaçak yapılar hem de bu alanda bulunan salıncakların yıkım sürecini gerçekleştirdik. Bu yıkımla alakalı da hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde, onların rızasını almak suretinde burayı bir kamu alanı haline getirdik ve eskiden olduğu gibi şenliklerin, festivallerin yapılacağı bir alan olarak da kullanacağız. Yine doğal güzelliğiyle kalacak ve bu alanda hiçbir şekilde yapılaşmaya da müsaade etmeyeceğiz. Yaklaşık 50 milyon yatırım bedelli projemizin ilk etabını, haziran sonunda bitirip vatandaşlarımızın hizmetine açacağız.”