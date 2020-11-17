17 Kasım 2020 Salı 20:34 | Son Güncelleme:
Halı sahalar kapatıldı mı? Kabine Toplantısı sonrası halı sahalar için kısıtlamaya gidildi mi?
Son Dakika Haberleri.. Kabine Toplantısı sonrası halı sahalar için yeni kararlar alındı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sonrası yeni somut kararlar alındı. Birçok yeni kısıtlamanın yer aldığı kararlarda hali saha tutkunlarını ilgilendiren kısımlar da var. Peki, Halı sahalar kapatıldı mı?
HALI SAHALAR KAPATILDI MI?
Yeni tedbirlerin alındığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası yeni kararları açıkladı. Buna göre tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. 65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.