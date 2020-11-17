Halı sahalar kapatıldı mı? Kabine Toplantısı sonrası halı sahalar için kısıtlamaya gidildi mi?

HALI SAHALAR KAPATILDI MI?

Yeni tedbirlerin alındığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası yeni kararları açıkladı. Buna göre tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. 65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.