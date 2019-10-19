Halepli yetim ikizlerden kahramanlara mektup 

Adana Yüreğir İmam Hatip Lisesi’nde 6. sınıf öğrencisi Hande ve Abir Alakil kardeşler, mektupta şunları yazdı: “Sevgili Mehmetçik, sevgili askerlerimiz. Sizi çok seviyoruz. Siz bizim umudumuzsunuz. Allah’a emanet olun. Sizin gibi yiğitler bu dünyada bulunmaz. Sizin gibi olmaya çalışıyorlar ama sizin gibi cesaretleri yok. Sizi çok seviyoruz. Sizler, Türkiye’nin umudusunuz. Dünya sizin gibi yiğitleri bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Allah sizinle olsun.”