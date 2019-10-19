Halepli yetim ikizlerden kahramanlara mektup
Suriye’nin Halep şehrinde 6 yıl önce babalarını bombardımanda kaybeden ve Türkiye’ye sığınan 12 yaşındaki ikiz kardeşler Hande ve Abir Alakil, Barış Pınarı Harekatı’nı gerçekleştiren Türk askerlerine minnettarlıklarını ve duygularını kelimelere dökerek birer mektup yazdı.
Adana Yüreğir İmam Hatip Lisesi’nde 6. sınıf öğrencisi Hande ve Abir Alakil kardeşler, mektupta şunları yazdı: “Sevgili Mehmetçik, sevgili askerlerimiz. Sizi çok seviyoruz. Siz bizim umudumuzsunuz. Allah’a emanet olun. Sizin gibi yiğitler bu dünyada bulunmaz. Sizin gibi olmaya çalışıyorlar ama sizin gibi cesaretleri yok. Sizi çok seviyoruz. Sizler, Türkiye’nin umudusunuz. Dünya sizin gibi yiğitleri bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Allah sizinle olsun.”