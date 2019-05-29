Hakurka karadan havadan TSK pençesi

Osman Nuri CERİT / ANKARA

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki Hakurk kampı, Pençe Operasyonu kapsamında yerle bir edildi. Örgütün yaz üstlenmesi olarak kullandığı Hakurk kampına yönelik başlayan operasyonda, top atışlarının ardından bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş uçakları sevk edildi. Çeşitli ana jet üs komutanlıklarından kalkan savaş uçakları, belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Hava harekatında tanker uçaklar da görev alırken, harekat SİHA ve İHA'larla da desteklendi. Terör yuvalarına yönelik operasyonda vurulacak noktalar, bölgeden alınan istihbaratlar, SİHA ve İHA'ların tespit ettiği görüntüler kapsamında koordinatlarıyla belirlendi. Terör hedefleri bu tespit ışığında tam isabetle vuruldu. Hedeflerin ateş altına alınmasının ardından bölgeye komando birlikleri sevk edildi.

HELİKOPTERLE İNDİLER

Bölgeye yönelik özel olarak eğitilmiş komandolar helikopterle alana indirildi. Gece harekat yapacak şekilde donanıma sahip uzman erbaşlardan oluşan komando birlikleri, hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi. TSK'nın tanker uçakları terör örgütünün mevzi ve kamplarını vuran F-16'lara gece boyunca havada yakıt ikmali yaptı. Operasyonda teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve mevziler yerle bir edildi, 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Karargahtan bizzat yönettiler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, harekat öncesi Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nde yerlerini aldılar. Operasyon çin son hazırlıklar gözden geçirildikten sonra beklenen emir geldi. Emir ile birlikte sınır bölgesine boyunca sevk edilen Fırtına Obüsleri ve ateş destek sistemleri terör yuvalarını vurmaya başladı.

Terör yuvalarına tam isabet

Milli Savunma Bakanlığı’nca operasyona ilişkin görüntüler de basına servis edildi. Görüntülerde terör örgütüne ait mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depoları vurulduğu görüldü. Atışlar sonrasında bölgede izlenen patlamalar, mühimmat depolarının tam isabetle vurulduğunun göstergesi olarak değerlendirildi.

3 bin metrede terörist avı

Komando timi yer yer 3 bin metreyi aşan karlarla kaplı sarp kayalıklarda ilerleyişini teröristlerin bölgeye tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirerek sürdürüyor. Operasyona Tatvan 10. Komando Tugayı ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı askerleri katılıyor. Yüksekova’dan da bir askeri konvoy sınıra sevk edildi.

Zap ve Kandil de ateş altında

Hakurk’taki operasyonla koordineli olarak Zap ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK tarafından kullanılan silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu gibi hedefler de imha edildi.