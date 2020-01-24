Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır ne demek? Asker adayları dikkat

Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır ne demek? sorusu yoğun olarak aranıyor. 2000/1 askerlik yerleri bugün MSB tarafından askere gidecek olanlara duyuruldu. E devlet üzerinden 2020 askerlik yerleri sorgulanabiliyor. Sorgulamada bazı asker adayları Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır cümlesi ile karşılaşıyor. Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır ne demek? işte yanıtı..

HAKKINIZDA HERHANGİ BİR SINIFLANDIRMA SONUCU BULUNMAMAKTADIR NE DEMEK?

Askerlik yerleri sonrasında adayların karşısına çıkan 'Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır' uyarısı bazı sorunlardan kaynaklanmaktadır.

Söz konusu uyarının sebebi askerlik yerinin henüz belli olmadığı ya da yanlış ekranlardan bakıyor olabilirsiniz. Askerliğe başlama yeri yani diğer bir adıyla acemi birliği o celp döneminde olmadığı için söz konusu "Hakkınızda Herhangi Bir Sınıflandırma Sonucu Bulunmamaktadır" şeklinde de uyarı alabiliyor olabilirsiniz.

Aşağıdaki ekrandan sorgulamalarınızı gerçekleştirdikten sonra yine de sınıflandırma sonucunuz görünmüyorsa askerlik şubesinden bilgi alabilirsiniz.