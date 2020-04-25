Hakkınız asla ödenmez! Evden hastaneye yaşam operasyonu

Yoğun bakım sağlık çalışanlarının koronavirüs hastaları için ter döktüğü anlar, anbean kameralara yansıdı. Hastanenin acil servise gelen koronavirüs şüphesi ve yoğun bakım desteğine ihtiyacı olan hastalar, pandemi alanında servise yatmış fakat genel durumu kötüleşmiş, korona şüphesi hala devam eden hastalar da burada tedaviye alınıyor. Bu hastalar yoğun bakımda tedavi edilirken PCR testi alınıyor. Testi pozitif olanlar, bu yoğun bakıma alınıyor. İkinci PCR test sonucu negatif çıktıktan sonra koronavirüs şüphesinden uzaklaşan hasta, ara yoğun bakıma alınıyor.

BEBEK GİBİ BAKIYORLAR



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kovid Yoğun Bakım kırmızı kodlu alanı görüntülendi. Yoğun bakım sağlık çalışanlarının koronavirüs hastaları için ter döktüğü anlar, anbean kameralara yansıdı. Hastanenin acil servise gelen koronavirüs şüphesi ve yoğun bakım desteğine ihtiyacı olan hastalar, pandemi alanında servise yatmış fakat genel durumu kötüleşmiş, korona şüphesi hala devam eden hastalar da burada tedaviye alınıyor. Bu hastalar yoğun bakımda tedavi edilirken PCR testi alınıyor. Testi pozitif olanlar, bu yoğun bakıma alınıyor. İkinci PCR test sonucu negatif çıktıktan sonra koronavirüs şüphesinden uzaklaşan hasta, ara yoğun bakıma alınıyor.

MASKEYLE NEFES ALMAYA ALIŞTIK

Korona vakaları için ayrı, şüphesi ortadan kalkan hastalar için ayrı, normal hastalar için ayrı yoğum bakım alanları oluşturduklarını anlatan Prof. Dr. Melike Cengiz, şunları anlattı: “Hastanemizde şu an için 8 yataklı yoğun bakım alanımız ayrılmış durumda. DSÖ tarafından belirlenmiş önlemler, giysiler, davranış kuralları var. Biz öncelikli olarak o davranışları öğrendik ve çalışanlara öğrettik. Maske altında nefes almaya alıştık. Hastanın temizlenmesi, öksürtülmesi, yemeğinin yedirilmesi, moralinin düzeltilmesi, tıraşı bile her türlü detay biz sağlıkçılar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu bir ekip işi.”

TEDAVİDE İLK ELİ 112 EKİBİ UZATIYOR



Kovid-19 ile mücadele sürecinde Ümraniye 2 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görevli 112 ekibinin 24 saatlik mesaisi görüntülendi. Dr. Fatma Betül Kocakaya, Acil Tıp Teknisyeni Çiğdem Onay, Ambulans Şoförü Salih Sayalıoğlu’dan oluşan ekip, saat 08.00’de bir önceki ekipten devralarak 24 saat sürecek maratonuna da başlamış oluyor.

Kovid-19 şüphesi bulunan çağrıya gitmek için süratle tulum, galoş, maske, siperlik ve eldivenden oluşan koruyucu ekipmanını giyerek hazır hale gelin ekip, verilen adrese doğru yola çıkıyor. Adrese ulaşılmasının ardından Dr. Kocakaya ve Onay, hastaya maske takarak muayeneye başlıyor.

Ekip, her hastayı şefkatle kucaklayarak, onları rahatlatmaya çalışıyor. Hasta, hastaneye götürülecekse evin pencereleri kapatılıyor. Dikkatli şekilde ambulansa taşınıyor.

Belirlenen hastaneye ulaşıldıktan sonra da hasta, hastane personeline emanet ediliyor. Ekip için salgın sürecinin tek farkı ise Kovid-19 şüphesi kapsamında gidilen her vakadan sonra kendilerini, tüm ekipmanlarını ve ambulansı dezenfekte etmeleri.