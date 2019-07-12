Hakkını arayan Türkiye'ye AB'den yaptırım

Reuters haber ajansı, Türkiye’nin Akdeniz’in doğusundaki sondaj çalışmaları nedeniyle AB’nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) ve Yunanistan’ın hukuksuz tepkilerine arka çıkarak aldığı yaptırım kararlarının taslak metnini yayımladı. Buna göre AB, Ankara ile üst düzey görüşmeler ile hava ulaşımı anlaşması müzakerelerini askıya alacak. Türkiye’ye yapılan maddi destek de gelecek yıl dondurulacak. Taslakta, “Türkiye’nin süregelen ve yeni sondaj faaliyetlerinin ışığında AB, Kapsamlı Hava Ulaşımı Anlaşması’na (CATA) dair görüşmeleri askıya almaya karar verdi. Ayrıca şimdiki şartlar altında yüksek düzey toplantılara devam edilmemesine karar verildi” denildi. Ayrıca Avrupa Komisyonu’nu önerdiği maddi desteği kesme kararı da benimsendi. Buna göre, taslak metin kabul edilirse Türkiye’ye üyelik görüşmeleri sürecinde AB tarafından verilen destek 2020 yılında kesilecek. Ayrıca Avrupa Kalkınma Bankası’ndan da Türkiye’ye verdiği borç ve kredileri gözden geçirmesi istenecek.

DAHA SERTLEŞECEK

Öte yandan sondaj faaliyetlerinin devamı halinde daha sınırlayıcı tedbirler alma konusunda da değerlendirme yapılacak. Taslak metnin Pazartesi günkü AB Dışişleri Bakanları toplantısından sonra açıklanması bekleniyor. AB’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlere ilişkin sadece üyeleri olan Yunanistan ve GKRY tezlerini baz alarak hareket etmesi dikkati çekiyor. AB’nin Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye’nin egemen hak ve çıkarlarını göz ardı etmesi tepkiyle karşılanıyor.

Ermenistan da topa girdi

AB, ABD, Rusya, Fransa, Yunanistan ve Mısır’dan sonra bir açıklama da Ermenistan’dan geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı “Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeydoğusunda sondaj çalışmaları yapma girişiminden derin endişe duyuyoruz. Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki eylemleri, bölgede istikrar ve güvenlik için risk oluşturuyor. Türkiye’yi Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki tüm eylemlerine son vermeye çağırıyoruz” açıklaması yapıldı.