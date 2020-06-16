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  3. Hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hırsız uyuşturucu alırken yakalandı
16 Haziran 2020 Salı 17:01 | Son Güncelleme:

Hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hırsız uyuşturucu alırken yakalandı

Hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hırsız uyuşturucu alırken yakalandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine şehir dışından gelerek uyuşturucu madde satın alan azılı hırsız polis ekiplerinden kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’den uyuşturucu temin etmek için gelen Neşet K.’yi (30) takibe alan asayiş büro ekipleri ile şahıs arasında kovalamaca yaşandı. Nefes kesen kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalanan Neşet K.’nin çok sayıda hırsızlık suçundan arandığı ve 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi. Balıkesir’in adeta korkulu rüyası olan ve çok sayıda gasp olayına da karışan azılı hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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