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15 Aralık 2020 Salı 02:04 | Son Güncelleme:

Hakkın ödenmez... Hastanede refakatçi bahçede öğretmen

Hakkın ödenmez... Hastanede refakatçi bahçede öğretmen

Diyarbakır'da korona tedavisi gören babasına refakatçilik yapan matematik öğretmeni Mehmet Aydın, soğuk havaya rağmen öğrencilerine de bahçede uzaktan eğitim veriyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Fen Lisesi’nde matematik öğretmeni olan Mehmet Aydın’ın babası Mehmet Ali Aydın, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Baba Aydın, Gazi Yaşargil Araştırma Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Bunun üzerine öğretmen Aydın, hastanenin bahçesinde, babasının ihtiyaçları için beklemeye başladı. Aydın, bu süreçte öğrencilerini de ihmal etmedi, tabletiyle hastane bahçesindeki banklarda soğuk havaya rağmen öğrencilerine uzaktan eğitim vermeye devam etti.

ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ

Babası hastaneye yatırıldığından bu yana öğrencilerini ihmal etmemeye çalıştığını ifade eden Aydın, şunları söyledi: “Ben ne idareye ne de öğrencilerime duygu sömürüsü yaptım ve derslerime devam etmeye çalıştım. Telefonumun internetini tablete bağlayarak ders verdim. Babam, canımız, hayatımızın bir parçasıdır ama baba neyse öğrencilerimiz de bizim için öyle. Onlar da bizim geleceğimiz, ileride yetiştireceğimiz çınarlarımız. Onların toplumumuz için faydalı birey olması için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz.” 

İNSAN YETİŞTİRİYORUZ

Yaptığımız öğretmenlik ‘peygamber mesleği’ yani insan yetiştiriciliğidir” diyen Aydın, “Ben her zaman böyle bakıyorum. Dışarıdan biri bana sen ne iş yapıyorsun dediğinde ben öğretmenim demiyorum. ‘Ben insan yetiştiriyorum’ diyorum. Bundan daha güzeli yok” dedi. 

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