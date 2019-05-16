Hakkari'deki terör operasyonu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Alandüz bölgesinde yapılan ve son 3 günde 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlar devam ediyor.

Bölgedeki aramalarda, 7 el bombası, 4 M-16 tüfeği şarjörü, 19 kalaşnikof tüfeği şarjörü, 2 jeneratör, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçiren güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak ve barınakları da imha etti.

(AA)