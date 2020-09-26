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  • Hakkari'deki Cilo ve Sat Dağları "milli park" oldu: Resmi Gazete'de yayımlandı
26 Eylül 2020 Cumartesi 09:14 | Son Güncelleme:

Hakkari'deki Cilo ve Sat Dağları "milli park" oldu: Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakkari'deki Cilo ve Sat Dağları "milli park" oldu: Resmi Gazete'de yayımlandı
AA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan 3 bin 400 rakımlı Cilo ile Sat Dağları milli park ilan edildi.

Hakkari'deki Cilo ile Sat Dağları bölgesi "milli park" olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakkari Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'nın alanı 27 bin 500 hektar olarak tespit edildi.

<p>Editör: Eda Cabul (<a href='edacabul.turkmedya@gmail.com'>edacabul.turkmedya@gmail.com</a>)<

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