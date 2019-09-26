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Hakkari'de yaralanan askerimiz şehit oldu

Hakkari'de yaralanan askerimiz şehit oldu

Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle dün çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.  (AA)

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