Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan bir askerin sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi. (AA)