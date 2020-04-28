Hakkari'de TNT ve C4 ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz merkez oğul köyü kırsal alanında yapılan operasyonda; 1 adet 50 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanmış TNT, C4 ve fitil ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet 12’li pil bloğu, 1 adet uzaktan komuta alıcısı ele geçirilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde etkisiz hale getirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.