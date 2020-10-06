Hakkari'de terör örgütünün ateşe verdiği eğitim yuvaları yeniden inşa edildi

Hakkari'de HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısının ardından terör örgütü PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği saldırılar sonrası yaralar sarıldı. Yüksekova ilçesinde ateşe verilen eğitim yuvaları ve kamu kurumları, devletin yatırımları sayesinde yenilendi.

AA'da yer alan habere göre, terör örgütü PKK yandaşlarınca Hakkari ve ilçelerinde tahrip edilen 28 okul, Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle kısa sürede yenilenerek öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Gösteriler sırasında teröristlerin yağmaladığı spor salonunun yerine de Gençlik ve Spor Bakanlığınca Yeni Mahalle'de 2 bin 229 metrekarelik alana iki katlı bir gençlik merkezi inşa edildi.

İdare bölümü, spor salonu, müzik ve oyun odaları, soyunma kabinlerinin yanı sıra 4 derslik, kütüphane, kafeterya ve misafir salonundan oluşan merkeze gelen yüzlerce genç, bu sayede sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma imkanı buldu.

Gençlik Merkezindeki faaliyetlere katılan gençler, boş zamanlarında, okulun olmadığı dönemlerde merkeze gelerek güzel zaman geçiriyor.

"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Herkesin gönül rahatlığıyla merkeze gelerek spor yapabildiğini, kurslara katılarak müzik aletlerini çalmayı öğrenebildiğini anlatan Hayrullah Aykut, şunları söyledi:

"Buranın çok güzel imkanları var. Gençlere büyük katkıları oluyor. Güreş, tekvando, futbol, basketbol, badminton ve tenis gibi bir çok branşta faaliyetler yapılıyor. Geniş kapsamlı bir bina. Gençlerin sporla tanışmasına yardımcı oluyor. Buradan yararlanmamıza imkan sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz."

STK'LARIN TERÖR ÖRGÜTÜNÜ LANETLEDİ

Kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçede büyük tahribata neden olan saldırılarla toplumsal huzuru da bozan terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, 6-7 Ekim olaylarının ülkenin huzur ve güvenliğine kastedilen bir süreç olduğunu söyledi.