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  3. Hakkari'de terör örgütü PKK'ya mühimmat darbesi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya mühimmat darbesi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya mühimmat darbesi

Hakkari merkeze bağlı Akkuş köyü ile Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyü kırsal alanlarında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın  faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, merkez Akkuş köyü ile Yüksekova ilçesinin Kısıklı köyü kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan arazi aramalarında 87 makineli tüfek biksi mühimmatı, 5 EYP yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış roket başlığı, 6 EYP düzeneği, 30 kilogram amonyum nitrat, 1 adet telsiz, 2 adet termal şemsiye, 375 metre kablo, 13 adet fünye, 2 koli bandı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. 

DHA


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