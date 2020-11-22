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22 Kasım 2020 Pazar 12:47 | Son Güncelleme:

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya mühimmat darbesi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya mühimmat darbesi

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca dün 3 ayrı bölgede gerçekleştirilen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca dün 3 ayrı bölgede gerçekleştirilen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu. Terör örgütünün mağara ve sığınaklarında çok miktarda patlayıcı madde, ağır silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, Irak'a götürülmek üzereyken yakalanan toplam 11 kg uyuşturucu maddeye de el konuldu." açıklamasında bulundu.

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