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Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Tekeli köyü Koçbaşı mezrası Fındık Deresi bölgesinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Aramalarda bir makineli tüfek ve bin 579 fişek, 2 mayon kutusu ile 7 mayonun yanı sıra 2 kalaşnikof ve 29 fişek ile şarjör ele geçirildi.

AA

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