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  3. Sivil aracın geçişi sırasında patlama! Yaralılar var

Sivil aracın geçişi sırasında patlama! Yaralılar var

Sivil aracın geçişi sırasında patlama! Yaralılar var

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının önceden yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karayolları Şube Şefliğince Yüksekova-Şemdinli karayolunda yürütülen çalışmalar sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti. Yüksekova'ya bağlı Karabey köyü yakınlarında meydana gelen patlamada, biri Karayolları Şube Şefliği görevlisi 2 işçi hafif yaralandı. Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA

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