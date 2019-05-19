Hakkari'de şiddetli rüzgar etkili oldu

Hakkari'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, bazı elektrik direkleri devrildi.

Alınan bilgiye göre, Kıran Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Çatıdan kopan parçalar, binanın yakınındaki boş alana düştü.

Rüzgar, mahalledeki bazı elektrik direklerinin de devrilmesine neden oldu.

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ tarafından zarar gören direk ve elektrik tellerinin onarımı için çalışma başlatıldı.

Bina sakinlerinden Yakup Tur, gazetecilere, "Fırtınadan dolayı çatımız uçtu. Büyük bir gürültü oldu. Bu yüzden tavandan su damlıyor. Bütün odalara poşet ve leğenler bıraktık. Direklerin devrilmesi nedeniyle elektrikler de kesildi." dedi.

(AA)