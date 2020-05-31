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  3. Hakkari'de şehit olan 2 askerimiz için tören düzenlendi
31 Mayıs 2020 Pazar 08:59 | Son Güncelleme:

Hakkari'de şehit olan 2 askerimiz için tören düzenlendi

Hakkari'de şehit olan 2 askerimiz için tören düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Baski Tepe üs bölgesi mevkiinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan iki asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

30 Mayıs 2020 teröristlerle mücadele harekatı kapsamında Çukurca ilçesi Baski Tepe üs bölgesi mevkiinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Günay şehit oldu.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene Hakkari Valisi Belediye Başkan Vekili İdris Ekbıyık, Vali Vekili Aziz Gölbaşı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ile birlikte şehit askerimizin naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu.

Hakkâri İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan duanın ardından şehidimizin naaşı helikopter ile Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na buradan da uçakla memleketi Adana’ya uğurlandı.


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