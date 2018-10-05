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Hakkari'de PKK'ya giden ilaçlar ele geçirildi

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Hakkari'de bir araçta yapılan aramada terör örgütü PKK'ya gittiği tespit edilen kanser, şeker, tansiyon ve kan hastalığında kullanılan çok miktarda ilaç ele geçirilirken, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

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Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir ihbar üzerine operasyon başlatıldı. Takip edilen bir araçta yapılan aramada, 'zula' diye tabir edilen gizli bölmelerde kanser, şeker, tansiyon ve kan hastalığında kullanılan ilaçlar ele geçirildi. Araçta bulunan ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli ise gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

(İHA)

 

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